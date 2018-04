Sem Diego, Juventus empata com Bordeaux por 1 a 1

A Juventus decepcionou na estreia na Liga dos Campeões e empatou com o Bordeaux por 1 a 1, nesta terça-feira, em Turim, na Itália. O resultado deixou as duas equipes empatadas na segunda colocação do Grupo A, atrás do Bayern de Munique, que derrotou o Maccabi Haifa fora de casa por 3 a 0.

Sem o meia brasileiro Diego, lesionado, os donos da casa pouco criaram no primeiro tempo. Os gols saíram apenas na segunda etapa. Aos 17, Iaquinta recebeu passe de Cannavaro, bateu sozinho e abriu o placar. Em desvantagem, o Bordeaux foi para o ataque e empatou doze minutos depois, em lance irregular. O checo Plasil recebeu, em impedimento, cobrança de falta de Gorcuff e marcou para a equipe francesa.

Nos minutos finais, a Juventus quase chegou ao gol da vitória com Marchisio, que acertou chute na trave aos 43. Já nos acréscimos, o clube italiano teve falta na entrada da área, mas a cobrança foi curta e a defesa do Bordeaux afastou.

Pela mesma chave, com atuação impecável no segundo tempo, o Bayern de Munique bateu o Maccabi Haifa em Tel Aviv, Israel, e venceu por 3 a 0. Todos os gols foram marcados na etapa final.

Depois de dominar o primeiro tempo, o Bayer de Munique abriu o placar aos 19 do segundo com Van Buyten, em forte pancada de fora da área. E nos cinco minutos finais, brilhou a estrela de Müller. Primeiro, ele acertou um chute da entrada da área e aumentou o placar aos 40. Três minutos depois, aproveitou cruzamento de Mario Gómez para fechar o marcador.

Na próxima rodada, em 30 de setembro, o líder Bayern de Munique recebe a Juventus na Alemanha, enquanto o Bordeaux encara o Maccabi Haifa na França.