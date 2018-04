Sem dificuldades, Grêmio derrota o Náutico na estreia no Brasileirão

CAXIAS DO SUL - O Grêmio venceu o Náutico por 2 a 0, neste domingo, pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro, sem correr perigos e sem precisar forçar o ritmo para chegar ao placar. Os gols surgiram naturalmente, confirmando o domínio que o time tricolor teve no jogo, enquanto que o visitante não esboçava qualquer reação. Como o clube gaúcho perdeu o direito de estrear na competição em sua casa, por confusão ocorrida no estádio Olímpico na última rodada do ano passado, a partida foi disputada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

A não ser por um chute de Rogério, de longa distância, para fora, aos quatro minutos, o Náutico não assustou. O Grêmio teve chance de abrir o placar aos 15, quando Barcos concluiu jogada coletiva e o goleiro Felipe defendeu. Logo depois, aos 16, Barcos lançou Souza, que dividiu a bola com o goleiro e conseguiu tocá-la para o centro da área, onde Zé Roberto, livre, marcou o primeiro gol.

Aos 20 minutos, Bressan cabeceou a bola para fora quando estava quase sob as traves. Mesmo sem criar outras grandes oportunidades, o Grêmio seguiu atacando e arriscando de longe, com chutes de Alex Telles, Elano e Barcos para fora.

O ritmo não mudou no segundo tempo. Aos cinco minutos, Vargas encobriu o goleiro e a trave. Aos 17, Barcos acertou uma bomba, que Felipe defendeu. Aos 25, em jogada pela direita, Pará lançou Souza, que cruzou para Elano, de cabeça, marcar o segundo gol do jogo. O Grêmio poderia ter ampliado aos 31, quando Werley, de cabeça, exigiu boa defesa de Felipe, e aos 42, quando Guilherme Biteco chutou de longe, para fora.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 x 0 NÁUTICO

GRÊMIO - Dida; Pará, Werley, Bressan e Alex Telles; Fernando, Souza, Elano (Guilherme Biteco) e Zé Roberto; Vargas (Kleber) e Barcos (Welliton). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

NÁUTICO - Felipe; Maranhão, João Filipe, Luiz Eduardo e Josa; Elicarlos, Rodrigo Souto, Martinez e Rogério (Jones Carioca), Caion (Adeílson) e Elton. Técnico: Silas.

GOLS - Zé Roberto, aos 15 minutos do primeiro tempo; Elano, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Nenhum.

ÁRBITRO - Guilherme Ceretta de Lima (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).