Sem Dimba, Fla pega Santos na Vila O discurso dos atletas e da comissão técnica do Flamengo é de respeito e cautela para o jogo de ida contra o misto do Santos nesta quarta-feira, às 21h50, na Vila Belmiro, pela segunda fase eliminatória da Copa Sul-Americana. A ausência do atacante Dimba, que sentiu dores musculares na coxa direita, deixou o técnico Ricardo Gomes preocupado com o rendimento do ataque rubro-negro, alvo de críticas após constantes erros de finalização no clássico contra o Fluminense. Além disso, o Flamengo é o segundo pior ataque no Campeonato Brasileiro, com 27 gols em 30 partidas. "Perdi o homem de referência na área adversária. O Jean atuará mais fixo, apesar de não ter essa característica. A equipe, porém, ganhou em velocidade e qualidade na saída da bola para o ataque com a entrada do volante Júnior", declarou Ricardo Gomes, que decidiu escalar o meia Felipe no ataque. O segundo confronto ocorrerá no dia 22, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda. Para o experiente meia Zinho, o Santos vai buscar o ataque durante boa parte do jogo para obter vantagem no saldo de gols - critério de desempate. Com opinião semelhante, Felipe alertou a equipe rubro-negra para a qualidade técnica do adversário e a competência do técnico Vanderlei Luxemburgo. Frisou que atuar no ataque não vai ser novidade, até porque brilhou no Campeonato Carioca jogando nesta posição. "Enfrentar o Santos na Vila Belmiro é sempre complicado. O elenco é grande, tem qualidade e até o time reserva é bom", destacou. As palavras de Felipe encontram respaldo no retrospecto dos últimos confrontos entre as duas equipes na Vila Belmiro. A última vitória do Rubro-Negro, por 2 a 1, ocorreu em 1976 com um gol do ex-lateral esquerdo Vanderlei Luxemburgo. Ou seja, há 28 anos. Outra modificação de Ricardo Gomes é na lateral-esquerda. Como não vai poder atuar no confronto contra o Goiás, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, por estar suspenso, Roger cederá lugar para Júlio Moraes. Durante o treino desta terça-feira, na Gávea, chamou atenção o semblante de abatimento do goleiro Julio Cesar, que não participou da derrota para o Fluminense porque alegara problemas particulares. O goleiro da seleção não quis conversar com os jornalistas, mas, segundo o treinador, vai atuar. "Ele ainda está abatido, deu para todo mundo perceber. O grupo vai tentar animá-lo", frisou Ricardo Gomes, esquivando-se de mais detalhes sobre a causa da mudança de fisionomia de Julio Cesar.