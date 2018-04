Sem Dinei, Felipão confirma busca por um centroavante

"Eu estou satisfeito com o meu ataque. O problema é que precisamos de peças. Perdi o Dinei por três meses e precisaria de um outro jogador com as características de um camisa nove, para poder usar o Kleber de outra maneira. O problema é que está difícil, e quando a gente encontra nomes, esbarra no aspecto financeiro", relatou Felipão.

A folha de pagamento palmeirense, já elevada por conta da recente contratação não apenas de Felipão, mas também de Kléber, Valdivia e Lincoln, impede o Palmeiras de fazer propostas de alvo valor financeiro. "Tem alguns nomes no mercado, mas estão todos empregados e ganhando o que o Palmeiras entende que não deve gastar. Temos um ou outro jogador que pode servir numa troca, mas os clubes não querem. Temos de esperar uma composição", explicou o treinador.

Provável substituto de Dinei no jogo de sábado contra o Americana, o atacante Adriano, artilheiro do Bahia na Série B do ano passado, não é tido por Felipão como um "camisa nove". "O Adriano não é centroavante, entra em diagonal, pelas pontas, gosta mais de driblar. Estamos estudando também a forma de jogar do Americana. Por isso ainda não defini o substituto do Dinei. De repente, posso colocar o Vinícius, mas só amanhã (sábado) vou decidir."

Como exemplo do tipo de jogador que procura, Felipão cita o uruguaio Loco Abreu, titular e ídolo do Botafogo. "Gosto muito desse jogador, mas é quase impossível a contratação em virtude da identificação dele com o Botafogo. Mas gosto e tenho admiração por esse jogador. Ele é louco mesmo, incorpora todo um espírito, tem personalidade."

ROBERTO CARLOS - Ex-jogador do Palmeiras e comandado de Felipão no pentacampeonato mundial, o lateral-esquerdo Roberto Carlos deverá anunciar no sábado o seu desligamento do Corinthians. Se depender de Scolari, ele tem as portas abertas no Palestra Itália. "Ele seria bem-vindo sempre, em qualquer ocasião. Se não é para jogar bola, é para contar história, com aquela boca grande que ele tem (risos). Claro que é brincadeira, o Roberto Carlos é fantástico e jogaria em qualquer clube do mundo. Será sempre bem-vindo."