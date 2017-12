Sem dinheiro, Santos volta a apostar nos Meninos da Vila

Encostado no Corinthians, Roger é um dos nomes que surgem como provável sucessor de Zé Roberto, na Vila Belmiro. Como de costume, os dirigentes do primeiro escalão não confirmam e nem desmentem. Assim, a única pista foi dada pelo presidente Marcelo Teixeira, na assembléia do Conselho Deliberativo, dizendo que não vai ceder às pressões da torcida e de parte da imprensa para fazer uma grande contratação e assegurando que a renovação do time será feito com os pratas da casa. "Acho importante ter esse tipo de reconhecimento público. Principalmente quando parte do presidente do clube", disse Renatinho, após o treino desta quarta-feira. "Acredito que todos nós estejamos prontos para entrar no time e nos firmarmos." Como foi bem no clássico com o Corinthians e diante do Grêmio, quando fez dois gols e por pouco não classificou o time para as finais da Libertadores, Renatinho deu o argumento que faltava para Teixeira convencer o técnico Vanderlei Luxemburgo de que o melhor para o Santos é o que está dentro de casa. Foi o segundo recado: o primeiro foi o gol do título do Paulistão, marcado por Moraes, que também foi formado nas categorias de base e, como Renatinho, não vinha sendo aproveitado pelo técnico. Carlinhos é um desses novatos que já pode ser considerar titular, já que Kléber deve passar para o meio quando voltar da Copa América - isso se não retornar à Europa, já que a Roma teria interesse na sua contratação. Carlinhos conta que ainda não decidiu se estaria melhor no Santos do que na seleção sub-20 que se prepara para disputar o Mundial - ele foi preterido pelo técnico Nelson Rodrigues, depois de defender a equipe no Sul-Americano do Paraguai. "O ideal seria estar nos dois, porque os jogos do Mundial Sub-20 todo mundo assiste, mas estou feliz aqui no Santos", afirmou o jogador, que não sabe porque não está entre os 21 convocados. "Talvez o garoto do Curitiba (Carlão) esteja atravessando melhor momento do que eu", conforma-se Carlinhos. "Ou então a CBF não quis desfalcar muito o Santos, levando Kléber para a seleção principal e eu para a sub20 ao mesmo tempo." Carlinhos, o goleiro Felipe, que está na seleção sub-20, o zagueiro Marcelo, o volante Adriano e os atacantes Renatinho e Moraes já são conhecidos do torcedor santista. Agora estão sendo preparados Dionísio, o meia Alex e outros jovens que poderão surgir no time ainda neste Brasileiro, se as contratações pararem em Adoniran, apresentado nesta quarta. Como em 2002, a bola no Santos está com os meninos. Resta saber se entre eles haverá um "novo Robinho" ou um "novo Diego".