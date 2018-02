Sem dinheiro, Vasco vai para o exterior atrás de reforços

Sem dinheiro para investir, o Vasco está abusando da criatividade e atravessando fronteiras para buscar reforços que caibam dentro do orçamento. Depois de anunciar as contratações dos atacantes Villanueva, chileno, e Abubakar, nigeriano, o time acertou com o desconhecido lateral-esquerdo Calisto, que estava no Rubin Kazan, da Rússia, e teve boa passagem pelo Bahia, pelo 2003. A chegada de dois atacantes indica que Leandro Amaral não deve mesmo seguir em São Januário. Ele se irritou com a renovação automática de contrato feita pelo Vasco, sem nem ao menos consultá-lo, e entrou em choque com o presidente, Eurico Miranda. O Fluminense, cujo presidente, Roberto Horcades, tem ótima relação com Eurico, pretende fazer uma proposta oficial pelo jogador nesta quinta, quando se encerraria o contrato anterior do jogador. O Botafogo e o Kashima Antlers também se interessaram por Leandro Amaral.