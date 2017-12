Sem dó, Pedrinho espera pelo Flamengo Domingo, no Palestra Itália, o meia Pedrinho terá uma tarefa dupla: levar o Palmeiras à vitória e complicar ainda mais o Flamengo, antigo rival dos tempos em que defendia o Vasco. Revelado pelo clube de São Januário, o jogador enfrentou o Rubro-Negro em diversas decisões, desde as categorias de base, e pode deixar o adversário mais perto do rebaixamento para a Série B do Brasileiro. "Devemos respeitar o Flamengo, pois sabemos que não teremos moleza", afirma. "Queremos atropelar porque precisamos vencer e continuar com chances de chegar à Libertadores." Pedrinho desenvolveu sua habilidade no futsal do Vasco, a partir dos 6 anos. Em 1989, aos 12 anos, passou para o futebol de campo e jogou em todas as divisões menores. "Enfrentei o Flamengo em muitas decisões. É a partida que mais gostava de disputar", lembra. No entanto, o campeão brasileiro em 1997 e da Taça Libertadores em 1998 pelo Vasco não tem retrospecto favorável contra o rival. "Perdi mais do que ganhei", diz. Exemplos foram as decisões do Carioca de 1999 a 2001, todas perdidas para o Flamengo. "A derrota mais doída foi em 2001", diz. Mas as boas recordações também estão na ponta da língua. "No ano 2000, goleamos por 5 a 1, pela Taça Guanabara. É a melhor lembrança daqueles clássicos." No confronto de domingo, Pedrinho pode não enfrentar outro velho conhecido: o meia Felipe, que será julgado hoje pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. "Se ele não atuar, melhor para o Palmeiras. Sem o Felipe, o Flamengo perde muito", comenta.