Sem Dodô, Botafogo inicia luta pelo bicampeonato no Rio O Botafogo não vai contar com sua principal estrela, o atacante Dodô, em sua estréia no Estadual do Rio, contra o Madureira, às 21h45, no segundo jogo da rodada dupla no Estádio do Maracanã - o primeiro será entre Fluminense e Friburguense. Luís Mário foi o escolhido para substituir o artilheiro e ajudar o time alvinegro neste início de caminhada rumo ao bicampeonato - que começa justamente contra o adversário da decisão em 2006. O técnico do Botafogo, Cuca, lamentou a ausência de Dodô, mas ponderou que o jogador está sem condições físicas para atuar. Ainda salientou que o fato de o clube ter realizado uma pré-temporada, onde todos os jogadores tiveram um bom desempenho, ajudará a superar a ausência do atacante. ?O Dodô não está em sua melhor condição e recém completou uma semana de treinos. Até ele mesmo não se sente bem, o que é natural?, disse Cuca. ?Acho que para a segunda rodada não será problema?, acrescentou. O jogador passou os últimos seis meses atuando no Al Ain, do Qatar. Cuca pediu atenção com o Madureira, uma equipe experiente e que conta com jogadores como o zagueiro Odvan e o meia Djair, que fizeram parte da campanha do vice-campeonato em 2006. Já Luís Mário disse acreditar que não terá problemas para substituir o ídolo botafoguense. Lembrou não ser um jogador de área, por gostar de atuar na armação das jogadas, mas disse estar preparado para exercer a função. ?Vamos entrar para vencer a partida. Minha característica é diferente da do Dodô, ele joga mais na área. Sem ele, vou fazer esta função?, afirmou. Além de Botafogo x Madureira, mais quatro jogos completam o primeiro dia do Campeonato Carioca. No Maracanã, o Fluminense faz a preliminar diante do Friburguense; o Vasco estréia contra o Nova Iguaçu, em São Januário; o estreante Boavista recebe o Americano, em Saquarema; e o América joga contra o Volta Redonda, em Edson Passos, no subúrbio do Rio. Na quinta-feira, o Flamengo completa a primeira rodada no Maracanã, diante da Cabofriense. Ficha técnica: Botafogo x Madureira Botafogo - Max; Flávio, Juninho, Asprilla e Iran; Túlio, Diguinho, Lúcio Flávio e Joilson; Zé Roberto e Luis Mário. Técnico: Cuca. Madureira - Everton; Odvan, Léo Fortunato e André Paulino; Claudemir, Djair, Wagner, Maicon e Amarildo; Valdir Papel e Marcelo. Técnico: Alfredo Sampaio. Árbitro - Luiz Antonio Silva dos Santos. Local - Estádio do Maracanã, no Rio. Horário - 21h45.