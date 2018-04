Sem dois zagueiros, Felipão relaciona jogador do time B no Palmeiras

SÃO PAULO - O técnico Luiz Felipe Scolari ganhou mais um desfalque para o clássico contra o São Paulo, neste domingo, no Pacaembu. O zagueiro Maurício Ramos, que seria reserva, não se recuperou de um desconforto muscular na coxa direita e sequer foi relacionado. Como Thiago Heleno também está fora da partida com fortes dores do pé, Felipão vai dar chance para o jovem Wellington, de 20 anos, que subiu do time B para o elenco principal há apenas duas semanas.

Esta é a segunda vez na carreira que Wellington é relacionado para um jogo do Palmeiras. A primeira foi contra o Monte Azul, no Paulistão do ano passado, ainda sob o comando de Muricy Ramalho, mas ele não chegou a entrar em campo. "A adrenalina sobe quando você vê que foi convocado, mas estar aqui é o que sempre quis e se ele (Felipão) me convocou é porque eu tenho capacidade, por isso tenho de estar tranquilo para o caso de precisar jogar", comentou o jovem.

Além dos dois zagueiros, outro desfalque do Palmeiras para o clássico é o atacante Maikon Leite, que também sente dores musculares. Valdivia, que era dúvida, foi relacionado junto com outros 19 jogadores. Dois serão cortados do banco.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros - Deola e Fábio.

Laterais - Cicinho, Rivaldo e Gerley.

Zagueiros - Henrique, Leandro Amaro e Wellington.

Volantes - Chico, Márcio Araújo, Marcos Assunção e João Vitor.

Meias - Valdivia, Tinga, Pedro Carmona e Patrik.

Atacantes - Luan, Ricardo Bueno, Fernandão e Vinícius.