Sem dor, Edu Dracena planeja volta ao Santos em 2 a 3 semanas

SANTOS - Capitão do Santos, Edu Dracena perdeu praticamente todo o segundo semestre de 2012. Exatos seis meses atrás, em 18 de julho, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e precisou ser operado. O jogador não vai participar da estreia da equipe no Campeonato Paulista, neste sábado, contra o São Bernardo, mas já se vê perto do retorno aos campos.

"Estou treinando e fazendo todos os movimentos. Não estou sentindo nada e o joelho está bem firme. Agora espero pegar mais confiança e ritmo de jogo com a bola. Estou fazendo um trabalho específico, sem pressa e quando estiver bem, estarei à disposição do Muricy. Acredito que dentro de duas a três semanas estarei à disposição do treinador", explica Edu Dracena.

O jogador de 31 anos participou de todas as últimas conquistas do Santos, sendo titular em todo o tricampeonato paulista. Ele acredita que a equipe não terá vida fácil em busca do tetra, no estadual que começa neste fim de semana, mas confia no potencial do time.

"Vai ser um dos mais difíceis dos últimos anos. Mas o Santos vai em busca e acredito no entrosamento da nossa equipe, pois a maioria dos jogadores estão atuando juntos há bastante tempo. O Santos entra nos campeonatos para ganhar e nesse ano, não será diferente", garantiu o capitão.