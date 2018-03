Sem dores, Edmundo treina e marca gol O atacante Edmundo, do Vasco, participou do treino e do coletivo desta sexta-feira e não sentiu dores no joelho, onde fez uma artroscopia há três semanas. Agora, só depende da opinião dos médicos do clube e do técnico Antônio Lopes sobre o aproveitamento do jogador na partida de domingo contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é a de que ele atue somente 45 minutos do jogo. ?Ele foi muito bem no treino. Driblou, chutou e não mostrou nenhum receio. Vamos observá-lo e decidir sobre sua escalação?, afirmou o médico Clóvis Munhoz. Num total de 50 minutos, divididos na metade entre treino e coletivo, Edmundo até marcou um gol.