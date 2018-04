Sem dores, Rivaldo se diz pronto para jogar clássico

"Estou me sentindo bem, sim. Fiquei uma semana parado praticamente treinando no REFFIS, fazendo bicicleta, musculação. Espero não sentir nada durante a semana e ficar à disposição para o clássico", afirmou o camisa 10, que voltou a treinar nesta terça.

Apesar da motivação, Rivaldo não tem garantida a vaga no time titular. Ele disputa com o jovem Lucas, destaque na seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, um lugar no meio-campo. Mas não se diz incomodado com a concorrência.

"Quero estar no grupo também, pois é um jogo importante. Quem vai decidir se eu vou jogar ou não é o Carpegiani. Quando eu cheguei aqui nunca disse que seria titular. Os meus companheiros estão indo bem e o importante é isso. Eu jogando ou não, o importante é ganhar o clássico", declarou o experiente jogador.