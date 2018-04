Sem Douglas, Roger Machado comanda 1º treino técnico no Grêmio Sob forte chuva, o novo treinador do Grêmio, Roger Machado, comandou nesta quarta-feira o primeiro treino técnico à frente da equipe. A atividade, que não contou com a presença do meia Douglas, serviu de preparação para o jogo contra o Goiás, domingo, no Serra Dourada, em Goiânia.