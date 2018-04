Sem Dudu e Arouca, Palmeiras viaja com 21 nomes para Argentina

O elenco do Palmeiras viaja na manhã desta terça-feira para a Argentina, onde enfrenta o Rosario Central na quarta, no estádio Gigante de Arroyito, às 21h45, em Rosario, pela Copa Libertadores. O técnico Cuca relacionou 21 jogadores para a partida e não poderá contar com o atacante Dudu e o volante Arouca.

Dudu se recupera de dores na coxa direita e ficará em São Paulo para passar por um período de treinos de fortalecimento muscular para se recuperar totalmente do problema físico. Quanto a Arouca, o clube divulgou que ele foi poupado por estar desgastado fisicamente. Outro desfalque é o atacante Cristaldo, que continua o tratamento de uma lesão na coxa direita.

O meia Cleiton Xavier, embora tenha voltado aos treinos e tinha a expectativa de ficar pelo menos no banco de reservas diante dos argentinos, continua fora. O elenco do Palmeiras treina no local da partida às 19h30.

Vale lembrar que dos 21 relacionados para o jogo, o técnico Cuca terá que cortar três da partida, já que na Libertadores podem ficar apenas sete atletas no banco de reservas. O Palmeiras é o terceiro colocado do Grupo 2, com quatro pontos. O Nacional-URU é o líder com oito, seguido pelo Rosario, com sete. O River Plate-URU é o lanterna, com apenas dois.

Confira a lista dos relacionados do Palmeiras:

Goleiros: Fernando Prass e Vagner;

Laterais: Egídio, João Pedro, Lucas e Zé Roberto;

Zagueiros: Edu Dracena, Roger Carvalho, Thiago Martins e Vitor Hugo;

Volantes: Gabriel, Jean, Thiago Santos e Matheus Sales;

Meias: Allione e Robinho;

Atacantes: Alecsandro, Gabriel Jesus, Lucas Barrios, Rafael Marques e Erik.