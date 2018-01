Sem Edgar, Botafogo contrata 2 zagueiros Depois de perder o atacante Leandrão, o Botafogo não vai contar com outro jogador que foi titular na campanha da Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Edgar voltou para o Atlético-MG, que é dono dos seus direitos federativos, já que não houve acordo entre as diretorias das equipes. Para solucionar o problema da zaga, que só conta com Sandro e Gilmar, o presidente Bebeto de Freitas anunciou nesta quarta-feira a contratação dos zagueiros João Carlos, de 31 anos, que estava no futebol japonês, e de Gustavo, de 19 anos, emprestado de graça pelo Malutron-PR. Segundo o técnico Levir Culpi, os dois atletas constavam da lista de reforços entregue à diretoria.