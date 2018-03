Sem Edílson, Flamengo recebe o Guarani Sem Edílson, o técnico do Flamengo, Nelsinho Baptista, escalou Fernando Baiano para formar a dupla de ataque com Jean, neste domingo, contra o Guarani, às 18 horas no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador disse estar ciente de que enfrentará um adversário "difícil" e "motivado". Para o técnico do Flamengo, o fato de o Guarani ter vencido o Internacional, por 3 a 0, pela oitava rodada do Brasileiro e não ter a atuado durante a semana deu um novo ânimo ao time paulista. No entanto, o treinador ressaltou conhecê-los, principalmente, sua formação tática. Lembrou que atuam com três zagueiros, fazendo marcação forte no meio-de-campo e saindo em velocidade nos contra-ataques. "Conheço bem o estilo de jogo deles, mas estou reunindo outras informações para passar para os jogadores", afirmou Nelsinho. "Vamos encontrar resistência e por isso temos que estar preparados para conseguir os três pontos." Sobre o ataque, o técnico do Flamengo explicou que optou por escalar Fernando Baiano para substituir Edílson, porque Zé Carlos está voltando de contusão. Ele estava com dores musculares na coxa direita e está sem ritmo de jogo. No meio-de-campo, André Gomes cumpre suspensão automática. Em seu lugar atua Paulo Miranda.