Sem Edílson, Vitória se fecha O Vitória terá mais um jogo de 6 pontos neste domingo diante do Guarani, no Brinco de Ouro, pois as duas equipes lutam contra o rebaixamento. Pior é que o time baiano não poderá contar com o atacante Edílson, artilheiro da equipe, que cumprirá suspensão automática. A grandeza do desfalque pode ser medida por um dado simples: o Vitória não venceu sequer uma partida sem a presença de Edílson. O técnico Evaristo de Macedo deve manter o mistério sobre o substituto até minutos antes do jogo. Ele tem três opções, os atacantes Gilmar e Hulk e o meia Leandro Domingues. Como um empate está sendo encarado com um bom resultado, não será surpresa se o técnico optar por Leandro Domingues. Por outro lado, o volante Xavier retorna após longo período parado por contusão. O reforçado meio de campo do Vitória contará ainda com mais dois volantes, Arivélton e Vinícius. O meia Alan Delon é outro desfalque de ultima hora que surgiu para perturbar o trabalho de Evaristo. O jogador se contundiu nos treinamentos e só deve voltar na próxima rodada. Mesmo com todos os problemas o treinador confia numa vitória e disse que não pode se queixar devido aos imprevistos pois isso faz parte das circunstâncias de uma equipe que disputa torneio tão longo como o Campeonato Brasileiro.