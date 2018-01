Sem Edmundo, Palmeiras busca vaga contra o Ipatinga Caio Júnior resolveu ignorar as estatísticas e abriu mão do artilheiro do Palmeiras justamente no jogo em que o time precisa marcar ao menos três gols para avançar às oitavas-de-final da Copa do Brasil. É assim, com Edmundo, 12 gols marcados em 2007, no banco de reservas, que o time recebe o Ipatinga, no Palestra Itália, às 20h30 desta quinta-feira. A justificativa de Caio é preservar o meia-atacante, de 36 anos, para os dois últimos jogos do Palmeiras no Paulista, contra Guaratinguetá e São Bento. Se Edmundo realmente não for a campo, o garoto William será seu substituto. A outra mudança no time será na lateral direita, com a entrada de Amaral na vaga de Wendel, machucado. Além de não entregar a escalação, Caio Júnior pediu para os jogadores evitarem entrevistas com os jornalistas. ?Temos de evitar qualquer declaração que possa ajudar o adversário?, afirmou. ?Vai ser uma guerra, um jogo de vida ou morte. Qualquer detalhe agora é decisivo.? O Palmeiras precisa de gols e vai para o ataque, mas o técnico alviverde não cansa de pedir atenção ao setor defensivo. ?É um jogo de risco. Não fizemos gol fora [perdeu por 2 a 0 na partida de ida] e não podemos tomar nenhum. Se o primeiro tempo acabar 1 a 0 pode até ser bom?, ensinou, com receio de a zaga não seguir suas recomendações. E se o Palmeiras falhar lá trás e levar gol? ?Aí vira um jogo de risco maior.? Caio Júnior pede apoio e calma para a torcida. ?Emocionalmente vai ser um jogo diferente pelas circunstâncias.? Confiança é a palavra de ordem no elenco. O treinador promete um bom jogo. ?Não vai faltar raça, determinação e empenho?, garante. Tudo por um golzinho Atrás de um golzinho. É com esse pensamento que o Ipatinga entra em campo contra o Palmeiras. ?Um golzinho nos dá ótimas chances para passar à próxima fase, pois eles teriam que fazer quatro?, analisa o técnico do time mineiro, Flávio Lopes. ?Mas temos que acertar o pé. Não pode acontecer como na última partida, quando criamos boas chances mas não concluímos com perfeição?, completou, referindo-se a derrota para o Atlético-MG, por 1 a 0, domingo. Lopes tem uma dúvida importante. O atacante Ferreira, artilheiro do time com cinco gols, ainda está em fase de recuperação de um estiramento no músculo adutor da coxa direita. ? Precisaremos de muita calma para montar a equipe. O Camanducaia ficou 15 dias parado, o Léo [Oliveira] ficou uma semana e sentiu muito contra o Galo, e o Ferreira está completando dez dias. Temos que ter todos os atletas bem, somos profissionais da área e sabemos da importância do condicionamento físico?. PALMEIRAS x IPATINGA Palmeiras - Diego Cavalieri; Amaral, David, Dininho e Leandro; Pierre, Martinez, Valdivia e Michael; William (Edmundo) e Osmar. Técnico: Caio Júnior. Ipatinga - Rodrigo Posso; Mariano, Márcio Alemão, Matheus e Beto; Henrique, Augusto Recife, Luciano Sorriso (Roncato) e Charles; Valdir Minhoca e Diego Silva. Técnico: Flávio Lopes. Árbitro - Luís Antônio Silva Santos (RJ). Horário - 20h30. Local - Estádio Palestra Itália, em São Paulo (SP). ATLÉTICO-PR x VITÓRIA Atlético-PR - Cléber; Jancarlos, Danilo, Marcão e Michel; Alan Bahia, Roberto, Evandro e Ferreira; Alex Mineiro e Denis Marques. Técnico: Oswaldo Alvarez. Vitória - Emerson; Apodi, Sandro, Jean e Alysson; Vanderson, Bida, Luiz Carlos Capixaba e Jackson; Joãozinho e Índio. Técnico: Givanildo de Oliveira. Árbitro - Álvaro Azeredo Quelhas (MG). Horário - 20h30. Local - Arena da Baixada, em Curitiba (PR). CRUZEIRO x PORTUGUESA Cruzeiro - Fábio; Gabriel, Luizão, Gladstone e Fábio Santos; Renan (Léo Silva), Ricardinho, Marcinho e Geovanni; Araújo e Nenê. Técnico: Paulo Autuori. Portuguesa -Tiago; Wilton Goiano, Samuel, Hallison e Leonardo; Marcos Paulo, Rai, Alexandre (Bruno M.) e Preto; Diogo e Vaguinho. Técnico: Vágner Benazzi. Árbitro - André Luiz de Freitas Castro (GO). Horário - 20h30. Local - Mineirão, em Belo Horizonte(MG).