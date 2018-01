Sem Edmundo, Red Bulls fecha acordo com colombiano Angel Depois de Edmundo confirmar que seguirá no Palmeiras até o final do ano e recusar uma oferta de US$ 80 mil mensais (cerca de R$ 160 mil) para defender o New York Red Bulls, o clube norte-americano anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante colombiano Juan Pablo Angel, 31. O jogador sul-americano já pediu dispensa do seu time atual, o inglês Aston Villa. Angel foi contratado pelo Aston Villa em 2001 junto ao River Plate, da Argentina. Pela equipe britânica, o atleta marcou 62 gols em 205 partidas. Mas na atual temporada ele acabou perdendo a vaga de titular e estava sendo escalado apenas para a reserva pelo treinador Martin O´Neill. "Estou muito contente por poder trabalhar com Juan Pablo no New York Red Bulls", disse o treinador Bruce Arena, que comandou a seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo da Alemanha, em 2006. "Não é nenhum segredo que estávamos buscando um atacante desde o final da temporada de 2006 e Juan Pablo era o primeiro da lista desde o primeiro dia", acrescentou. Já Angel comentou sobre a nova fase do torneio norte-americano, que esta passando por uma reestruturação e contratando vários atletas renomados - o Los Angeles Galaxy já acertou com o inglês David Beckham, do Real Madrid. "Será um desafio emocionante. Acredito que a Major League Soccer está crescendo rápido e estou muito feliz de poder fazer parte dela", comentou o colombiano. Em janeiro, o New York Red Bulls acertou a contratação do ex-capitão da seleção norte-americana Claudio Reyna, que também estava atuando no futebol inglês - defendia o Manchester City. O time de Bruce Arena começou bem o torneio local: empatou sem gols com o Columbus Crew e venceu por 3 a 0 o FC Dallas FC na partida seguinte. O Red Bulls está na primeira colocação da Conferência Leste com quatro pontos, empatado como Chicago Fire.