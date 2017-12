Sem Edmundo, Vasco muda o esquema Sem Edmundo, o Vasco atua contra o Corinthians na esperança de conseguir pelo menos um empate, nesta quarta-feira, às 21h40, no Pacaembu. Apesar de não perder e sofrer gols há duas partidas, o time carioca ocupa apenas a 16ª posição na classificação do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos. A suspensão automática de Edmundo obrigou o técnico Mauro Galvão a mudar a formação tática da equipe. Ele optou por utilizar o esquema 4-4-2 em lugar do 4-3-3. Aos jogadores, pediu empenho e atenção, principalmente, às jogadas do lateral-direito Rogério. No meio-de-campo, Bruno Lazaroni continua substituindo Rodrigo Souto, que ainda se recupera de uma contusão. E o meia Beto retorna à equipe após cumprir suspensão automática. "A equipe vem jogando bem e precisamos manter o ritmo. Temos que nos concentrar na partida e não dar espaços para os jogadores do Corinthians", disse Mauro Galvão. Para o treinador, apesar dos problemas, o Vasco tem condições de vencer o confronto ou evitar uma derrota, o que complicaria ainda mais a situação do clube no campeonato. O desempenho ruim do Vasco no Brasileiro, que tanto tem decepcionado seus torcedores, pode ser exemplificado em um único dado: em caso de vitória, esta será apenas segunda do clube na casa de um adversário, após a realização de 26 rodadas. O primeiro triunfo foi contra o Fortaleza, por 1 a 0, dia 28 de junho, pela 15ª rodada.