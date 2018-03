Sem Edmundo, Vasco tenta sair da crise Sem contar com o atacante Edmundo, com fratura em duas costelas, o Vasco enfrenta o Grêmio às 18h, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. O time vascaíno ocupa as últimas colocações e já se aproxima da zona de rebaixamento. Um novo fracasso vai agravar ainda mais a situação delicada em que a equipe se encontra. O meia Marcelinho diz que este não é o momento para se procurar culpados pelas derrotas e sim de todos se unirem em prol do Vasco. "É hora de cada um assumir sua responsabilidade", afirmou o jogador. De acordo com ele, o erro está no conjunto da equipe e não em um único atleta. Para substituir o veterano Edmundo, o técnico Mauro Galvão escalou outro dois jogadores veteranos: Valdir e Donizete. Os dois nunca atuaram juntos, mas contam com a confiança do treinador. O mesmo vale para o meia Beto, que fará sua primeira partida em São Januário, vestindo a camisa vascaína. Além desta mudança no ataque, Galvão, insatisfeito com a atuação da zaga na goleada para o Cruzeiro na última rodada, decidiu trocar Fabiano por Wescley. Wellington Paulo será o outro zagueiro. "Fico chateado porque as falhas aconteceram de forma muito clara", disse o treinador. Galvão também não conta com o lateral-direito Russo e o volante Bruno Lazaroni, ambos suspensos. Claudemir e Da Silva serão os substitutos, respectivamente. Na lateral-esquerda, Ozéa ganha uma nova oportunidade. Edinho e Wellington Monteiro não agradaram ao técnico nos treinamentos.