Sem Elano, Santos recupera Paulo César O Santos perdeu o meia Elano na segunda-feira para o futebol ucraniano, mas recuperou um dia depois o lateral-direito Paulo César, que foi novamente emprestado pelo Paris Saint-Germain e ficará na Vila Belmiro até o final do ano. Por outro lado, os santistas continuam tentando contratar um zagueiro experiente para jogar ao lado de seus jovens atletas e o nome de Gamarra voltou a ser cogitado nesta terça-feira. A saída de Elano vai provocar uma mudança tática no time, conforme declarou nesta terça-feira o técnico Oswaldo de Oliveira que busca uma forma de substituir o atleta que, em sua opinião, tem papel importante na equipe, na medida em que é um bom marcador e que chega também com muito perigo no ataque. "Lamentamos do ponto de vista técnico, mas temos de torcer para que seja bem-sucedido e que volte realizado, porque essa é a intenção do atleta". Oswaldo comentou que o time terá uma mudança de postura. "Será difícil encontrar uma solução num primeiro momento, mas tudo se encaminha para isso". Ele pensa em aproveitar o atacante Basílio nessa função, mas aí o time poderá perder um pouco em termos de marcação. Outra hipótese é colocar Tcheco como segundo volante e adiantar Fábio Baiano. O meia concedeu pela manhã sua última entrevista como jogador do Santos e depois foi ao CT Rei Pelé para se despedir dos companheiros. Quando ele chegou, os titulares estavam numa academia de ginástica e ele esperou pacientemente a chegada de Robinho e cia. Reforços - Como o Paris Saint-Germain não conseguiu negociar o lateral-direito Paulo César no futebol europeu e as inscrições foram encerradas na segunda-feira, um dia depois o clube confirmou que concordava em ceder o atleta por mais um ano ao Santos, nas mesmas bases do ano passado, isto é, sem custos e concordando em pagar parte dos salários do atleta. O time da Vila se responsabiliza por 60% dos direitos de imagens. O Corinthians também estava interessado, mas não apresentou qualquer proposta oficial ao clube francês Mas o Santos continua procurando reforços e o próximo alvo é um zagueiro experiente. O nome de Gamarra é o mais forte. Dias atrás ele foi oferecido, mas os santistas rejeitaram a oferta por conta da idade e dos salários do atleta. Com a contusão de Antônio Carlos, as negociações foram retomadas. O gerente de futebol, Ilton José da Costa revelou que esse jogador vem sendo comentado desde que Vanderlei Luxemburgo era o técnico. "As qualidades técnicas e a experiência de um Gamarra são indiscutíveis, perdemos temporariamente o Antônio Carlos e a filosofia do professor Oswaldo de ter pelo menos dois jogadores muito experiente na posição para poder fazer um revezamento com os mais novos", disse Costa.