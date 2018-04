Sem Emerson Sheik, Corinthians se apresenta com apoio a Mano

SÃO PAULO - O Corinthians iniciou nesta segunda-feira a temporada 2014 com a reapresentação do elenco após o período de férias, e os torcedores deram uma indicação de que a chegada do técnico Mano Menezes para substituir Tite foi bem recebida, pois, na entrada do CT, mostraram uma faixa com a inscrição "É nóis, Mano".

Mano, que iniciou oficialmente sua segunda passagem pelo clube, teve sucesso na primeira vez que dirigiu o Corinthians, entre o início de 2008 e 2010, quando conquistou três títulos - a Série B de 2008, o Campeonato Paulista de 2009 e a Copa do Brasil de 2009.

Nesta segunda, na reapresentação do elenco, Emerson Sheik foi a principal ausência. De acordo com o Corinthians, o atacante ligou para o gerente Edu Gaspar e explicou que um parente próximo dele morreu e, assim, ele foi liberado para ir ao enterro pela diretoria.

Também não compareceram ao CT do Corinthians o atacante chinês Zizao e o chileno Maldonado, ambos sem contrato e fora do clube, além do lateral Igor, que acerta os últimos detalhes para ser emprestado para o Sport, e o zagueiro André Vinicius, que foi negociado com a Portuguesa.

As novidades da reapresentação foram o lateral Wendel, que defendeu a Ponte Preta, e ainda não teve a sua contratação oficializada, além de três jogadores que estavam emprestados a outros times: os meias Vitor Junior e Ramires e o volante William Arão. O trio, porém, não tem permanência garantida no Corinthians.

Na reapresentação, os jogadores corintianos realizaram exames médicos. E a manhã foi de pouco trabalho para o elenco, com apenas os goleiros Cássio, Walter, Julio Cesar e Danilo Fernandes treinando no campo.