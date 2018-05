Sem empolgar, Santos só empata com o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro

SÃO PAULO - Se a missão do Santos era mostrar que a estreia ruim no Brasileiro era fruto do acaso, o Alvinegro falhou retumbantemente. O time foi mais uma vez inoperante no ataque e só ficou no 0 a 0 com o Coritiba porque o adversário pecou muito na hora de finalizar.

Aparentemente, a única conclusão possível de se fazer é que a chuva de atacantes de Oswaldo de Oliveira pode funcionar em campeonatos mais fracos, como o Paulista, mas quando o assunto é Brasileiro a situação muda um pouco de figura. O treinador não abriu mão de escalar Gabriel, Thiago Ribeiro e Damião, mas a performance do trio mais uma vez foi pálida e nada fez no primeiro tempo.

O caso de Damião é o mais complicado. Comprado por uma fábula em uma negociação nebulosa, o jogador não consegue emplacar no time e mais uma vez gastou seu tempo em campo brigando com a bola. Acabou substituído. Atribuir todo o infortúnio a ele, no entanto, seria equivocado e até cruel diante de uma performance coletiva tão débil.

O fato é que parece que o encanto santista se quebrou com a derrota na final do Campeonato Paulista. Desde que caiu diante do Ituano o time não consegue mais se encontrar. O antes avassalador ataque vive de soluços de criatividade, Cícero já não é onipresente e Geuvânio passou de prodígio a reserva.

Algumas coisas, no entanto, não mudam, como o protagonismo dos zagueiros no eterno filme de horror que é o sistema defensivo, esburacado como terra arrasada. É só forçar um pouco que a porteira inexoravelmente se abre ao adversário.

O Coritiba, porém, também não fez grande coisa para merecer sorte melhor. Começou bem e só não abriu o placar porque a bola uma vez teimou em beijar a trave em chute de Jajá e na outra caiu nos cegos pés de Zé Love, que adicionou mais uma obra-prima à sua coleção de gols bisonhamente perdidos ao chutar o chão na pequena área cara a cara com Aranha - ele ainda perderia outra chance, desta vez com estilo, em bicicleta que bateu no travessão.

Muito disso pode ser creditado à ausência de Alex, com uma lesão na panturrilha. Sem o meia, os paranaenses não conseguiram cadenciar o jogo e muitas vezes se viram sem capacidade de organizar um ataque.

SONOLÊNCIA

Passados os momentos iniciais de pressão, a partida se transformou num teste de paciência para os torcedores, que certamente poderiam ter aproveitado a noite fria de Curitiba com um programa mais agradável do que um jogo de poucas emoções.

Foi possível contar nos dedos de uma mão os momentos de emoção na partida, que caiu ainda mais de nível no segundo tempo quando o gás dos donos da casa acabou e o ânimo dos visitantes permaneceu inalterado. Exceção a um contra-ataque ou outro, o Santos aceitou bovinamente o empate.

O Coritiba também reduziu a marcha, o que contribuiu decisivamente para que o jogo se tornasse enfadonho. Só nos minutos finais é que os comandados de Celso Roth voltaram a dar algum trabalho e a assustar Aranha, talvez o único que mereça algum destaque pelo lado do Alvinegro.

No fim, ficou claro que os dois oponentes precisam melhorar muito se quiserem aspirar a algo no Brasileiro. Neste sábado, ambos ficaram devendo.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 X 0 SANTOS

CORITIBA - Vanderlei; Victor Ferraz, Luccas Claro, Leandro Almeida e Carlinhos; Chico, Baraka, Gil (Geraldo) e Robinho (Roni); Zé Eduardo e Julio Cesar (Jajá). Técnico: Celso Roth.

SANTOS - Aranha; Cicinho, Jubal, David Braz e Emerson; Alan Santos, Alison e Cícero; Gabriel (Stéfano Yuri), Thiago Ribeiro (Lucas Lima) e Leandro Damião (Geuvânio). Técnico: Oswaldo de Oliveira.

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

CARTÕES AMARELOS - Luccas Claro, Zé Eduardo, Gil (Coritiba); Cicinho, Alison, Alan Santos, Stéfano Yuri (Santos).

RENDA - R$ 254.825,00.

PÚBLICO - 12.354 pagantes (14.288 total).

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).