Sem esforço, Argentina goleia Catar A seleção da Argentina não jogou bem, mas também nem precisou. Venceu o Catar por 3 a 0 em partida amistosa realizada nesta quarta-feira em Doha e que serviu como preparação para o Mundial do ano que vem na Alemanha. Riquelme, Julio Cruz e Ayala marcaram os gols - todos no segundo tempo e num espaço de quatro minutos. O atacante Tevez jogou apenas alguns minutos, quando entrou no lugar de Messi. A Argentina - que vinha de uma derrota no amistoso diante da Inglaterra (3 a 2), no sábado - jogou apenas para cumprir o contrato. Sem muito interesse, mostrou um jogo lento, sem criatividade. Por conta disso, demorou 70 minutos para fazer o primeiro gol, na frágil equipe do Catar. Aos 25 minutos da etapa final, Riquelme fez uma jogada individual e arrematou de direita, de longa distância, para fazer 1 a 0. O segundo gol surgiu no minuto seguinte, mais uma vez em jogada de Riquelme. Numa bela assistência, ele deixou Julio Cruz em ótimas condições para marcar: 2 a 0. O terceiro gol foi amrcado dois minutos depois, quando Ayala completou de cabeça um cruzamento para a área. As novidades da Argentina foram o retorno de Lionel Messi e a estréia de Daniel Bilos. Os dois jovem jogadores iniciaram a partida. Messi, o adolescente que já é astro no Barcelona, foi considerado o melhor jogador da partida. Com desenvoltura, acabou sendo o responsável pelos melhores momentos da equipe argentina em campo. Em outros amistosos realizados nesta quarta, a China empatou por 0 a 0 com a Bulgária e o Japão do técnico Zico, venceu Angola por 1 a 0. O único gol do jogo foi feito por Matsui a um minuto do final.