Sem espaço, Leandro Castán é emprestado pela Roma ao Cagliari

A Roma anunciou nesta quinta-feira o empréstimo do zagueiro Leandro Castán para o Cagliari. Sem espaço no clube da capital italiana, o brasileiro de 31 anos foi liberado para assinar contrato até o fim da atual temporada europeia com o time da Sardenha.

Mais uma vez, Castán teve o nome especulado como possível reforço do Corinthians para 2018, mas, novamente, os rumores não foram concretizados. O jogador se destacou no time paulista em 2012, quando foi um dos principais nomes da inédita conquista da Libertadores.

Naquele mesmo ano, Castán se transferiu para a Roma, mas não se firmou. Em meio a problemas físicos e oscilação técnica, o zagueiro foi perdendo espaço e deixou de ser utilizado. No total, são 81 partidas disputadas e apenas um gol marcado com a camisa do time italiano.

Castán enfrentou uma verdadeira batalha fora de campo em 2014, quando precisou passar por cirurgia para retirada de um cavernoma, uma má formação vascular congênita no cérebro, que resultou em um tumor de três centímetros. O jogador precisou reaprender a executar tarefas simples do dia a dia, como andar, e ficou longos meses afastado dos gramados.