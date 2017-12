Sem espaço na Fórmula 1, Esteban Gutiérrez disputará corridas da Fórmula E

O ano de 2017 do mexicano Esteban Gutiérrez será mesmo longe da Fórmula 1. Depois de definir sua saída da Haas em novembro, o piloto de 25 anos foi anunciado nesta segunda-feira como novo integrante da Fórmula E, categoria de carros movidos a eletricidade que tem crescido no automobilismo mundial.

Gutiérrez foi anunciado como novo integrante da Fórmula E em evento realizado na Cidade do México, mas a equipe que ele defenderá não foi revelada. O piloto assinou contrato para competir em algumas provas da temporada 2016/2017 da categoria, que já está em andamento, e pode renovar para disputar o campeonato de forma integral em 2017/2018.

A chegada de Gutiérrez também servirá para popularizar a Fórmula E no México, às vésperas da etapa que será disputada no país. O próximo compromisso previsto no calendário da categoria será justamente o GP da Cidade do México, no dia 1.º de abril, e a participação do piloto está confirmada.

Gutiérrez disputou três temporadas da Fórmula 1, sendo que em 2013 e 2014 defendeu a Sauber. Em 2016, pilotou um dos carros da Haas e não pontuou nenhuma vez. Em 2017, o mexicano será substituído pelo dinamarquês Kevin Magnussen, que assinou para ser o companheiro do francês Romain Grosjean na equipe norte-americana.