Sem espaço no Corinthians, Giovanni Augusto pode jogar no Vasco

O Vasco mira a contratação de Giovanni Augusto, do Corinthians, como substituto de Nenê, negociado com o São Paulo. O jogador não vem sendo utilizado pelo técnico Fábio Carille e sequer foi inscrito para a disputa do Campeonato Paulista. O acordo seria de empréstimo válido por uma temporada.

O jogador treinou normalmente nesta quarta-feira, no CT Joaquim Grava. Entretanto, a diretoria do clube carioca espera que tudo seja sacramentado ainda nessa semana e o jogador já viaje para passar por exames médicos e assinar contrato.

Pela negociação, Vasco e Corinthians dividiriam o valor do salário do meia, que gira em torno de R$ 320 mil mensais. Giovanni recebeu recentemente outras ofertas, mas as conversas não foram adiante por causa do salário do jogador e também pelo fato dele não ter demonstrado interesse nos clubes que surgiram. Chapecoense e Vitória foram algumas das equipes.

Giovanni tem contrato com o Corinthians até dezembro do ano que vem. O técnico Fábio Carille sempre foi um dos defensores do jogador e no ano passado, mesmo com o meia em baixa, disse diversas vezes que não iria desistir dele e lhe deu algumas oportunidades. Entretanto, o jogador não rendeu o esperado e com a chegada de outros atletas para a posição, Giovanni não foi inscrito no Paulista e a diretoria o liberou para procurar clube.