Sem espaço no Cruzeiro, lateral Bryan confirma ida para o Vitória

O Cruzeiro acertou a saída do lateral-direito Bryan para o Vitória. O próprio jogador de 25 anos confirmou nesta quarta-feira que chegou a um acordo para defender o time baiano nesta temporada. Ele foi liberado pelo clube celeste para assinar contrato por empréstimo de um ano.

+ Cruzeiro e Botafogo vencem e garantem classificação à segunda fase na Copa SP

+ Bruno Silva demonstra confiança em apresentação e já projeta títulos no Cruzeiro

Bryan postou em sua página no Instagram uma foto já com o uniforme de treino do Vitória, ao lado do símbolo do clube. "Vamos que vamos. Agora é para valer. Vai pra cima Leão! Deus abençoe e que seja um ano maravilhoso", escreveu.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar da saída de Diogo Barbosa para o Palmeiras, Bryan seguiria sem espaço no Cruzeiro neste ano, após as chegadas de Egídio e Marcelo Hermes para a posição. Por isso, a diretoria mineira aceitou liberá-lo por empréstimo ao time baiano.

Bryan estava no Cruzeiro desde maio de 2016, quando foi contratado após se destacar com a camisa do América-MG. Ele ainda acumula passagens pelo time B do Benfica, pela Portuguesa e a Ponte Preta. Além dele, o Vitória já acertou com o lateral-direito Lucas, ex-Fluminense, e o atacante Denilson, ex-São Paulo.