Sem espaço no Cruzeiro, volante Willian Farias chega ao Vitória

"Vim pro Vitória para conquistar títulos. Fui muito bem recebido no clube e me sinto cada mais bem preparado. Espero poder ter regularidade na equipe e fazer um bom ano no clube. Estou ansioso pelo início da temporada", comentou o volante, de 26 anos, que só fez 15 partidas pelo Cruzeiro no ano passado.

Junto dele, o Vitória apresentou, num evento num shopping center de Salvador, o meia Leandro Domingues, que volta ao Barradão após sete anos no futebol japonês. Aos 32 anos, o veterano só fez três jogos pelo Nagoya Grampus durante todo o ano passado.

"Aprendi muito no futebol japonês, principalmente na parte tática. Hoje sou um atleta mais experiente, mais completo. Tive propostas de maior duração no contrato de outros clubes, mas aceitei a do Vitória por tudo o que o clube representa pra mim", disse ele na apresentação.

Antes de Willian Farias e Leandro Domingues, o Vitória havia anunciado a contratação do meia Tiago Real, ex-Palmeiras, que estava no rival Bahia. O clube rubro-negro inicia a temporada na terça-feira que vem, quando fará amistoso contra o Tianjin Quanjian, clube chinês de Vanderlei Luxemburgo, na Arena Fonte Nova.