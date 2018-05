Sem espaço no Fla, Jonas é emprestado para a Ponte Preta

O time carioca tem 70% dos direitos econômicos do jogador e não quis negociá-lo em definitivo com a Ponte. O volante chega ao Moisés Lucarelli para ser titular ao lado de Elton, já que recentemente a Ponte perdeu Fernando Bob para o Internacional e na estreia do Campeonato Paulista teve que apostar em Marcos Serrato.

Jonas tem 24 anos e foi revelado no Piauí. Lá atuou pelo Comercial-PI, antes de chegar ao Sampaio Corrêa, onde ganhou destaque na Série B de 2014. Com a camisa do time maranhense ganhou o apelido de 'Schweinsteiger' do Agreste, pela fisionomia parecida com a do meia da seleção alemã.

Contratado pelo Flamengo no ano passado, ele já era reserva e perdeu ainda mais espaço no elenco de Muricy Ramalho com a chegada do colombiano Gustavo Cuéllar e a ascensão repentina de Ronaldo. Jonas nem foi inscrito para a disputa do Campeonato Carioca e amargou a reserva na estreia do Flamengo na Liga Sul-Minas-Rio. Agora na Ponte, Jonas terá que disputar posição com Elton, Marcos Serrato, João Vitor, Renato, Eurico e Ferrugem.