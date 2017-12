Sem espaço no Fluminense, lateral Renato vai para o Avaí Contratado em meados de 2014 depois de se destacar com a camisa do ABC, o lateral-direito Renato já está de saída do Fluminense. O jogador, de 25 anos, foi anunciado nesta quarta-feira como reforço do Avaí. O clube de Florianópolis, em breve nota no seu site oficial, não informou o modelo de negócio, se o jogador segue ligado ao Flu.