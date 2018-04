Sem espaço no Palmeiras, Deola volta a Sorocaba

SOROCABA - Entre ter Deola como segundo reserva ou vê-lo atuando por outro clube, o Palmeiras preferiu emprestar mais uma vez o jogador. Aos 30 anos, o goleiro vai disputar o Campeonato Paulista pelo Atlético Sorocaba, clube no qual foi revelado e de onde saiu para o Palmeiras B, em 2000.

Depois de cinco anos na equipe de aspirantes do clube alviverde, o goleiro foi promovido para o time de cima. Foi seguidamente emprestado para Guarani, Juventus, Barueri e Sertãozinho até virar sombra para Marcos, em 2010.

Ele ainda jogou bastante em 2011 e 2012 até perder espaço para Bruno e ser emprestado ao Vitória. No ano passado, jogou o primeiro semestre no clube baiano, mas não foi aproveitado no Brasileirão. No Palmeiras, não teria chances de jogar, uma vez que Fernando Prass é o titular e Bruno o reserva direto.

"Além de ser um goleiro de tremendo gabarito técnico e ter jogado como titular no Palmeiras, ele participou de grandes campanhas em outros clubes e com toda certeza nasceu para o esporte. Ele tem grande identificação com a equipe, pois jogou em nossa base e com toda sua história de vida vai agregar muito ao elenco", comentou Ney de Paula, gerente de futebol do Atlético Sorocaba.