Sem estourar no Real Madrid, jovem norueguês é emprestado a time holandês

Aos 18 anos, Martin Odegaard seria só uma jovem promessa do time C do Real Madrid se não tivesse chegado ao clube, em 2015, como reforço já do time principal. Dois anos depois, ele ainda não se firmou e vai ganhar a chance de se desenvolver longe da Espanha. Mais precisamente na Holanda, onde defenderá o Heerenveen.

A negociação já era dada como certa em dezembro, quando Odegaard completou 18 anos. Ele atua como profissional desde abril de 2014, quando tinha só 15 e se tornou titular do Stromsgodset, da Noruega, chegando também à seleção principal do seu país. No Real, chegou a fazer uma partida pelo time de cima em maio de 2015, mas só recebeu uma oportunidade com Zidane.

Nesta terça, ele se apresentou ao Heerenveen, onde ficará por empréstimo até o fim da próxima temporada. "Essa é a melhor decisão para minha formação", afirmou em entrevista coletiva. O Real Madrid, por contrato, pode chamá-lo de volta antes de julho de 2018, se assim desejar. "Estou muito feliz, é uma oportunidade para mostrar o que sei", garantiu o jovem, que perdeu espaço também na seleção da Noruega - atua pelo time sub-21.