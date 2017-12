Sem estrelas, Real Madrid pega Tenerife Apesar de atuar sem seus principais jogadores, o Real Madrid tem a obrigação de eliminar o Tenerife, equipe da Segunda Divisão, segundo o técnico Mariano Garcia Remon, nesta rodada da Copa do Rei. Ficam fora do duelo de amanhã Ronaldo, Zidane, Figo e Raúl. Já o Deportivo La Coruña, que está em fase irregular no Campeonato Espanhol, tenta se recuperar contra o Elche. O Gramanet, que eliminou o Barcelona, enfrenta o Levante, enquanto o Sevilla encara o Murcia.