Sem estrelas, Vadão convoca 15 jogadoras para período de treinos da seleção

O técnico Vadão anunciou nesta terça-feira a lista de 15 convocadas que participarão de um novo período de treinos da seleção brasileira feminina de futebol antes da Copa América. Grandes destaques da modalidade nos últimos tempos, nomes como os de Marta, Formiga e Cristiane ficaram de fora.

+ Formiga explica retorno à seleção após aposentadoria: 'Precisavam de mim'

A lista é bem diferente da última convocação de Vadão. No fim de fevereiro, o Brasil realizou um período de treinamentos na Granja Comary e contou com Marta, além da volta de Formiga, que havia se aposentado da equipe. Cristiane, que também anunciara seu afastamento da seleção, anunciou que havia aceitado conversar com o treinador para definir seu retorno.

Na lista desta terça, porém, nenhuma delas teve o nome citado. Marta está garantida na Copa América, mas Formiga e Cristiane vivem processo de volta à seleção e, por isso, não se sabe ao certo se estarão com a seleção no torneio que será disputado no Chile, em abril.

A base da convocação anunciada por Vadão está no Corinthians. Das 15 atletas chamadas, cinco atuam no clube: as goleiras Letícia e Tainá, a meio-campista Gabi Zanotti e as atacantes Millene e Adriana.

A seleção brasileira se apresentaria ainda nesta terça na Granja Comary e realizará trabalhos até o início de abril, quando embarca para o Chile. O País está no Grupo B da Copa América, ao lado de Equador, Argentina, Venezuela e Bolívia, e estreia no dia 5 de abril contra as equatorianas.

Confira a convocação da seleção feminina:

Goleiras: Bárbara (Kindermann), Aline (CBF), Letícia (Corinthians) e Tainá (Corinthians).

Laterais: Daiane (CBF)e Rilany (CBF).

Zagueira: Bruna Benites (Meizhou Huijun-CHN).

Meio-campistas: Gabi Zanotti (Corinthians) e Andressinha (Portland Thorns-EUA).

Atacantes: Raquel (Ferroviária), Adriana (Corinthians), Millene (Corinthians), Aline Milene (Baylor University-EUA), Bia Zaneratto (Incheon Hyundai Steel Red Angels-COR) e Thaís Guedes (Incheon Hyundai Steel Red Angels-COR).