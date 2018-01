Sem estrelas, Vasco goleia em Minas O Vasco realizou nesta quarta-feira o último jogo-treino antes da estréia no Campeonato Estadual contra o América, sábado, em São Januário. O adversário foi o Atlético de Três Corações-MG e o time vascaíno venceu por 5 a 1. Os recém-contratados Marques e Marcelinho Carioca, ambos com dores musculares, foram poupados. A diretoria do Vasco aproveitou para anunciar a venda antecipada de ingressos para a partida contra o América. A carga será de 22 mil ingressos e estarão à venda a partir desta quinta-feira, às 9 horas.