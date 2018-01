Sem Eto´o, Barcelona tenta manter a liderança na Espanha O atacante camaronês Samuel Eto?o será o desfalque do Barcelona na partida deste sábado contra o Zaragoza, clube com o qual ele teve problemas de racismo na última temporada, jogando no estádio La Romareda. Apesar disso, o Barça vai em busca da vitória para tentar manter a liderança do Campeonato Espanhol - está com 56 pontos, dois a mais do que o Sevilla. O técnico do Barcelona, Frank Rijkaard, garante que racismo não é motivo de Eto´o não jogar neste sábado. Ele disse que o jogador, que sente dores a vários dias, está machucado e que no treino da quinta-feira trabalhou com o ?freio de mão puxado, sem sua aceleração habitual.? Após os incidentes ocorridos no ano passado no jogo entre Zaragoza e Barcelona, Eto´o esteve a ponto de abandonar a partida devido a insultos racistas da torcida rival. Outro desfalque do Barcelona neste sábado é o brasileiro Thiago Motta, que também está contundido. Em compensação, o líder do Campeonato Espanhol terá o retorno do meia Deco, que se recuperou de uma cirurgia na mão direita. Enquanto o Barcelona lidera o campeonato, o Zaragoza está em quinto lugar, com 47 pontos, e busca ao menos uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Outro jogo deste sábado no Campeonato Espanhol é entre Atlético de Bilbao e Valencia. Em quarto lugar, o Valencia entra em campo embalado depois do empate com o poderoso Chelsea (1 a 1), quarta-feira, em Londres, pelas quartas-de-final da Liga dos Campeões.