Sem Everton Costa, Vasco busca atacante no mercado para jogar Série B

RIO - O Vasco busca uma solução para o ataque após o afastamento do jogador Everton Costa, que sofreu uma arritmia cardíaca na partida do último quarta-feira, contra o Resende, em partida válida pela Copa do Brasil, em São Januário. Contratado em janeiro, por empréstimo do Curitiba até dezembro, Everton ficará fora dos gramados por pelo menos seis meses em função do problema cardíaco.

A diretoria do clube carioca se reúne nesta semana para discutir nomes para reforçar o elenco na Série B. Segundo os dirigentes, entretanto, ainda não há qualquer negociação em andamento.

Everton Costa atuava normalmente quando começou a se sentir mal no segundo tempo da partida contra o Resende. Após ser substituído, o jogador chegou a ter uma convulsão, desmaiou no banco de reservas e precisou deixar o estádio de ambulância para o hospital. Os primeiros exames mostraram um quadro de arritmia.

Somente após a ressonância magnética ficou clara a situação do jogador. O Vasco inclusive contratou um cardiologista para cuidar exclusivamente do caso de Everton Costa, que foi diagnosticado com uma miocardite, um processo inflamatório do músculo cardíaco.