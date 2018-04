Sem Fabrício, Inter inicia treinos para jogo de quarta Os titulares do Internacional se reapresentaram nesta quinta-feira após a folga dada depois da conquista do título do Campeonato Gaúcho no último domingo. O time iniciou a preparação para o jogo com o Santa Cruz, marcado para o dia 15, em Caxias do Sul, sem a presença de Fabrício.