Sem férias, juniores do São Paulo comemoram chance

Quem trocaria as férias por mais alguns dias de trabalho e ainda assim acharia a melhor notícia dos últimos tempos? No São Paulo, os juniores Aislan, Serginho e Eric estão dando pulos de alegria. Os três se preparavam para descansar, pois em janeiro terão a Copa São Paulo de Juniores, mas foram convocados às pressas para se apresentar ao time profissional, no CT da Barra Funda. Eles estão relacionados para o último jogo do time no ano, contra o Atlético Paranaense, no domingo, em Curitiba. "Eu mesmo não esperava. Já tinha voltado para casa (em São José do Rio Preto). Foi uma felicidade imensa. Minha mãe ficou muito feliz, passou até mal", brincou o atacante Eric, de 18 anos, o único dos três que já sentiu o gostinho de ficar entre os profissionais - ficou no banco de reservas na vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro, por 1 a 0, em outubro. "Tomei um susto. O Geraldo (supervisor das categorias de base) me chamou e falou que eu iria para os profissionais. Minha mãe se emocionou quando eu liguei. Ela comemorou bastante e me desejou boa sorte mesmo sabendo que não vou ficar tanto tempo com ela durante as férias", emendou o zagueiro Aislan, de 19 anos. Apesar de nunca terem jogado entre os profissionais, os três já são conhecidos do torcedor mais fanático. Aislan, por exemplo, pelas comparações com o ídolo são-paulino Lugano. "É mais pela parte física, mas acho que não tem nada a ver. Procuro me espelhar no Oscar, apesar de ter visto ele jogar somente por vídeo", revela. O atacante Eric foi vice-artilheiro do time na última Copa São Paulo, com seis gols. "Estou ansioso. A emoção é diferente. As chances de entrar em campo agora são maiores", lembra o garoto, já que Aloísio e Dagoberto serão poupados da partida. "Acho que o Luís Fabiano se parece comigo. Temos uma forma de jogar parecida. Me espelho muito nele. Somos raçudos." Serginho pode ser o mais discreto, mas não tem do que reclamar. Por diversas vezes foi elogiado pelo técnico Muricy Ramalho, que chegou a pensar em integrá-lo ao elenco devido à escassez de volantes. "Não me espelho em muitos jogadores, não. Gostava de ver o Dunga jogar, mas sou mais quieto, na minha. Seria muita pretensão me comparar a ele", afirma o jogador, de 19 anos. O objetivo de Aislan, Serginho e Eric não poderia ser diferente senão aproveitar a chance para mostrar que podem ficar para 2008. O exemplo não poderia ser melhor: Breno. "Depois da Copinha, tinha esperança de ser chamado, como o Breno, mas não aconteceu. Agora, é agarrar a oportunidade com as duas mãos", garante Aislan, que na competição de juniores formou dupla com o agora titular absoluto.