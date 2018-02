Sem Finazzi, Ponte Preta pode contratar Clodoaldo

Preocupada em encontrar um matador para a temporada de 2008, a direção da Ponte Preta sonhou em trazer de volta o atacante Finazzi, atualmente no Corinthians. Mas, como este negocia sua renovação com o time do Parque São Jorge, a solução pode ser o acerto com o reserva Clodoaldo, que teria sido oferecido ao clube de Campinas. Os dirigentes evitaram comentar o assunto nesta quarta-feira, mas não esconderam a decepção ao saberem de que Finazzi deve mesmo continuar na capital. Quem garantiu isso foi o procurador do atleta, Wilson Resende: "Já tenho uma proposta de renovação feita pelo presidente Andrés Sanchez, mas acho que o Finazzi merece um contrato melhor, por ter sido ao artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, com 12 gols", afirmou. Se o nome do atacante ainda é uma incógnita, a diretoria espera anunciar nos próximos dias dois novos reforços: Eduardo Arroz, lateral-direito do América-RN, e Vicente, ex-lateral-esquerdo do Marília.