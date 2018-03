Sem força máxima, Barcelona vence fácil o Athletic Bilbao pelo Espanhol

O Barcelona nem precisou contar com a sua força máxima para conquistar mais uma vitória no Campeonato Espanhol. Na perseguição ao líder Real Madrid, o time catalão fez a sua parte neste sábado ao superar o Athletic Bilbao por 3 a 0, no Camp Nou, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com o foco dividido pela série com o Atlético de Madrid pelas semifinais da Copa do Rei, Luis Enrique optou por iniciar a partida sem quatro jogadores considerados titulares do Barcelona - Jordi Alba, Luis Suárez e Sergi Roberto não entraram em campo, e Mascherano atuou apenas no segundo tempo. Ainda assim, o time não teve muitos problemas para assegurar o triunfo, permitindo que o treinador sacasse o craque Lionel Messi na etapa final.

Com tantos desfalques, ainda mais que Busquets e Iniesta seguem afastados por lesão, parte da responsabilidade de liderar o Barcelona ficou com Neymar. E o brasileiro não decepcionou, exibindo sua costumeira habilidade, o que provocou a aplicação de cartões aos adversários, belas jogadas, incluindo dois lençóis, e também participação ativa em lances perigosos, como o primeiro gol do jogo.

Aos 17 minutos da etapa inicial, Neymar foi lançado por Arda Turán, fez jogada individual pela esquerda e cruzou para Palco Alcácer finalizar para as redes, marcando o seu primeiro gol em 15 jogos pelo Barcelona, que o contratou junto ao Valencia para ser a "sombra" de Suárez.

O segundo gol do Barcelona saiu antes do intervalo e dos pés de Messi. Aos 39 minutos, em falta à direita da grande área do Athletic Bilbao, o craque surpreendeu o goleiro Iraizoz ao cobrar falta direto para o gol, fazendo 2 a 0 para o time catalão.

O terceiro gol da fácil vitória do Barcelona saiu aos 21 minutos. Dessa vez, em um belo lance de Aleix Vidal, que foi avançando entre divididas e dribles até finalizar rasteiro, definindo o triunfo.

Com a vitória, o Barcelona chegou aos 45 pontos, em segundo lugar no Campeonato Espanhol, a um do Real Madrid, que tem dois jogos a menos. O time de Madri estava previsto para enfrentar o Celta neste domingo, em Vigo, mas o duelo deve ser adiado por causa dos estragos provocados no estádio do time da casa pela chuva.

O Barcelona volta a jogar na próxima terça-feira, quando receberá o Atlético de Madrid no jogo de volta das semifinais da Copa do Rei após vencer o duelo de ida por 2 a 1. Já o Athletic Bilbao atuará apenas no próximo sábado, pelo Espanhol, diante do Deportivo La Coruña.