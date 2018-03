Sem força máxima, Fluminense volta ao Maracanã em duelo com o Nova Iguaçu

O retorno do Fluminense ao Maracanã não será com força máxima. Neste domingo, às 19h30, no Maracanã, o time vai receber o Nova Iguaçu pela penúltima rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, sem contar com todos os titulares, pois o técnico Abel Braga está preocupado com o desgaste físico do elenco.

Após o empate com o Vasco, no Engenhão, na quarta-feira, o treinador adiantou que iria alterar a escalação e dar um descanso a alguns titulares, ainda mais que na próxima quinta o time vai visitar o Avaí para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, com o Fluminense tendo que reverter uma desvantagem, pois perdeu o jogo de ida por 2 a 1.

Se a situação no torneio nacional é preocupante, o Fluminense está bem mais tranquilo na Taça Rio. Afinal, lidera o Grupo C, com dez pontos, e pode até assegurar a passagem às semifinais neste domingo, desde que vença e ocorra uma combinação de resultados.

O Fluminense já tem um desfalque certo, do volante Richard, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo e terá a sua vaga ocupada por Airton. Além disso, o lateral Gilberto, o volante Jadson e o atacante Marcos Junior são os favoritos a serem poupados. E caso isso se confirme, Léo, Douglas e Robinho devem ganhar uma oportunidade entre os titulares.

Outrora o principal palco do futebol do Rio, o Maracanã receberá neste domingo o seu segundo jogo em 2018 - o último foi o clássico entre Flamengo e Vasco, em 27 de janeiro. Além disso, o Fluminense não atuava no estádio desde 25 de novembro de 2017, quando perdeu para o Sport por 2 a 1, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, a expectativa é de público pequeno neste domingo, tanto que apenas as arquibancadas do anel inferior estarão abertas aos torcedores, para contenção de custos.

Com apenas um ponto somado em quatro jogos na Taça Rio, o Nova Iguaçu precisa reagir para não ter que participar da seletiva para o Campeonato Carioca de 2019. Mas o time sofreu uma baixa de peso nesta semana, pois o veterano Andrezinho decidiu deixar o clube após sofrer uma lesão na coxa no duelo com o Boavista. Assim, o ex-jogador do Botafogo encerra a sua passagem pelo time com apenas dois jogos disputados.