Sem Fred, Eduardo Baptista escala Fluminense com Cícero e Diego Souza no ataque O técnico Eduardo Baptista vai escalar uma formação mais cautelosa no segundo compromisso do Fluminense na Copa da Primeira Liga, a Sul-Minas-Rio. Sem o atacante Fred, suspenso, o treinador indicou no treinamento desta terça-feira que o volante Douglas será a novidade na escalação para o duelo com o Cruzeiro, quarta, no Mineirão.