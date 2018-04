Sem Fred e contra rival perigoso, Flu joga para ficar mais perto da semi

Sem Fred, o Fluminense tenta avançar na tabela do Campeonato Carioca em jogo com o Macaé, neste domingo, às 18h30, na casa do adversário. O atacante vai cumprir suspensão, por causa do terceiro cartão amarelo, e vai dar a vez para Walter. O time subiu de rendimento nos dois últimos jogos e com isso diminuíram as críticas ao técnico Cristóvão Borges.

O comandante chegou a dizer mais de uma vez que o Flu passa por um período de adaptação, por causa da saída de vários titulares após o fim do Campeonato Brasileiro do ano passado.

A equipe vai ter um teste difícil neste domingo por causa de alguns fatores: o Macaé também faz boa campanha no Carioca, atua em casa e está motivado para disputar pela primeira vez a Série B do Brasileiro. Para Cristóvão, uma vitória serviria duplamente ao Flu, pois o time daria um grande passo à classificação para a semifinal e deixaria o Macaé mais distante da disputa por uma vaga.

Com a ausência de Fred, Cristóvão optou por Walter, que vem treinando bem e está aos poucos readquirindo a forma física. O zagueiro Gum, que entrou no segundo tempo da partida contra o Bonsucesso, na quinta-feira, pode ter nova oportunidade durante o jogo. Ele voltou a atuar após se recuperar de duas cirurgias realizadas em razão de uma apendicite.