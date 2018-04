Sem Fred, Fluminense tem reestreia de Conca contra o Madureira

RIO - Alheios à movimentação de torcedores na Justiça comum - que tentam garantir ou derrubar a decisão do STJD, que manteve o clube na Série A do Campeonato Brasileiro - os jogadores do Fluminense voltam a campo neste sábado na estreia do Campeonato Carioca. A equipe joga fora de casa contra o Madureira, às 17 horas, no estádio de Moça Bonita, na zona norte do Rio de Janeiro.

O técnico Renato Gaúcho terá o time praticamente completo. A única ausência deve ser o atacante Fred. O jogador, que se recuperou da grave lesão que o tirou de campo nos últimos quatro meses do ano passado, priorizou trabalhos físicos e de reforço muscular ao longo da semana. Mesmo assim, participou de um rachão com os companheiros na manhã de sexta-feira.

A grande atração da partida será a reestreia do meia argentino Darío Conca com a camisa do Fluminense. O jogador, que voltou ao clube no fim do ano passado, chegou a ser dúvida esta semana devido a problemas na documentação, mas o clube conseguiu regularizar a sua situação na última quinta.

Nesta sexta, o argentino reconheceu que ainda não está no auge de sua forma física. "Estou me sentindo bem. Não podemos ter uma preparação muito longa, então é difícil estar 100%. Mas vou trabalhar para ficar no meu melhor o quanto antes", afirmou. Ele atuará como quarto homem de meio de campo, com a função de municiar os atacantes Rafael Sóbis e Michael. Apresentado apenas na última quinta, o atacante Walter ainda levará alguns dias até ter condições de jogo.