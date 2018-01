Sem Ganso, São Paulo terá volta de Ceni e Luis Fabiano

Paulo Henrique Ganso será desfalque para o técnico Juan Carlos Osorio escalar a equipe do São Paulo que, nesta quinta-feira, mede forçar com a Chapecoense no Morumbi. O meio-campista não participou do treino da véspera da partida e, com dores no joelho direito, foi vetado pelo departamento médico.

De acordo com o São Paulo, Ganso está sob os cuidados dos fisioterapeutas do REFFIS (centro de recuperação) e por isso nem foi relacionado para o confronto válido pela 26.ª rodada do Brasileirão.

A ausência de Ganso é um problema sério para Osorio. Peça fundamental na armação das jogadas de ataque, Ganso vem treinando também para se aproximar mais da área. Na partida contra o Grêmio, por exemplo, ele terminou a partida como centroavante.

Agora, quem deverá desempenhar essa função é Luis Fabiano, que volta ao time após sete partidas. Ele inicialmente tratou um estiramento no ligamento colateral do joelho direito e depois cumpriu o segundo dos dois jogos da suspensão imposta pelo STJD pela expulsão contra o Sport, ainda no primeiro turno.

Outra novidade entre os relacionados é o goleiro Rogério Ceni, que retorna à equipe após ficar cinco jogos fora. O capitão está recuperado de edema e inflamação no adutor direito e reassume a posição no lugar de Renan Riberio.

A lista de desfalques tem os zagueiros Breno (entorse no tornozelo esquerdo) e Luiz Eduardo (edema ósseo no joelho esquerdo), além do volante Hudson e do atacante Wilder Guisao (ambos com dores musculares). Alan Kardec recupera a forma física. Edson Silva fica fora por opção técnica.

A provável escalação do São Paulo para enfrentar a Chapecoense é: Rogério Ceni; Bruno, Lucão, Rodrigo Caio e Matheus Reis; Thiago Mendes, Michel Bastos e Carlinhos; Rogério, Alexandre Pato e Luis Fabiano.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS:

GOLEIROS - Rogério Ceni e Renan Ribeiro;

LATERAIS - Matheus Reis, Carlinhos, Reinaldo, Bruno e Auro;

ZAGUEIROS - Lyanco, Lucão e Rodrigo Caio;

VOLANTES - Thiago Mendes, João Schmidt e Wesley;

MEIAS - Michel Bastos, Daniel e Centurión;

ATACANTES - Luis Fabiano, Alexandre Pato e Rogério.