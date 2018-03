Sem Gaúcho, Barcelona perde ? 400 mil Para defender a Seleção Brasileira na Copa das Confederações - de 15 a 29 de junho, na Alemanha -, Ronaldinho Gaúcho dará um prejuízo de 400 mil euros (R$1,23 milhão) ao Barcelona. A conta foi feita por Joan Laporta, presidente do Barça, que reclamou da CBF. No período da Copa das Confederações, o clube espanhol realizará a pré-temporada no Japão por uma modesta quantia de 4 milhões de euros (R$ 12,3 milhões). Sem Ronaldinho, o Barça deve tirar 400 mil euros da cota total, de acordo com o contrato firmado entre os japoneses e Laporta.