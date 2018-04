Sem Gilberto, São Paulo treina com Centurión no ataque

Embora esteja próximo de deixar o São Paulo, o atacante Centurión parece ainda contar com certo prestígio com o técnico Edgardo Bauza. O argentino foi a novidade da equipe titular durante treinamento realizado nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda. Ele foi testado como centroavante, no lugar de Gilberto, que se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo.

Gilberto fará um teste no sábado e a tendência é que ele fique fora da partida. Outra opção para o setor seria Chavez, mas o argentino chegou nesta semana e ainda não tem condições de atuar 90 minutos. Por isso, deverá ficar no banco de reservas. Sem opções, Bauza colocou Centurión mais à frente, mas sem ficar tanto na área, em treino que teve a maior parte feito sem a presença da imprensa.

Duas mudanças certas na equipe são as entradas de Carlinhos na lateral-esquerda, no lugar de Mena, suspenso pela expulsão contra o Grêmio; e no meio, Hudson volta de suspensão para formar dupla de volantes com Thiago Mendes.

Sem vencer há duas rodadas, o São Paulo deve ir a campo com: Denis; Bruno, Lugano, Maicon e Carlinhos; Hudson, Thiago Mendes, Kelvin, Cueva e Michel Bastos; Centurión.